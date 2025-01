Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pedelec gestohlen - Pkw zerkratzt

Hemer (ots)

In der Nacht zum Dienstag wurde an der Rembrandtstraße ein E-Bike gestohlen. Das Fahrrad stand, mit einem Faltschloss gesichert, unter einem Carport. Es handelt sich um ein graues Mondraker. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0. Die Polizei warnt vor Dieben vor allem hochwertiger Pedelecs. Deshalb sollten Eigentümer hochwertige Ketten verwenden, um ihre Gefährte an festen Gegenständen wie Zaun oder Hauswand zu befestigen. Akku und Tacho sollten, soweit möglich, abgenommen und getrennt verwahrt werden. Das macht einen Diebstahl wesentlich unattraktiver. Gut ist es, einen Fahrradpass zu führen, was auch per App am Handy möglich ist. So liegen im Diebstahlsfall alle Angaben sofort vor, um ein gestohlenes Fahrrad zur Fahndung ausschreiben zu können.

Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen wurden an der Beethofenstraße drei Fahrzeuge beschädigt. Unbekannte zerkratzten die auf einem Hinterhof stehenden Firmenfahrzeuge. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell