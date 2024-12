Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Jugendliche stecken Bengalo in Briefeinwurf einer Haustür - es entsteht Sachschaden

Unna (ots)

In der Straße Klosterwall kam es am Samstag (07.12.2024) gegen 18:20 Uhr zu einem Sachverhalt, bei dem Jugendliche ein Bengalisches Feuer in einen Briefeinwurf einer Haustür steckten.

Ein dadurch möglicherweise entstehender Brand konnte nur durch die schnelle Reaktion des Hausbewohners verhindert werden, der die Pyrotechnik aus dem Briefeinwurf entfernte.

Gegen 18:40 Uhr bemerkte der Bewohner erneut Geräusche vor der Haustür und stellte wiederholt ein brennendes Bengalo im Eingangsbereich fest. Durch das Leuchtfeuer wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden an der Haustür.

Die vier jugendlichen Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 14 - 16 Jahre alt - drei Personen ca. 150 - 160 cm groß - zwei davon vollständig dunkel bekleidet, eine Person mit schwarzem Hoodie und weißer Jogginghose, der einen E-Scooter mit sich führte - eine Person ca. 175 cm groß, dunkle Jacke, heller Hoodie, graue Jogginghose

Die Polizei fragt jetzt: Wer hat etwas beobachtet? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02307 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell