Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mutmaßlicher Graffitisprayer vorläufig festgenommen

Backnang (ots)

Ein 18-Jähriger sowie sein bislang unbekannter Begleiter haben in der Nacht zum Mittwoch (19.06.2024) gegen 02:00 Uhr am Bahnhof Backnang eine S-Bahn mit Graffiti besprüht. Ersten Erkenntnissen zufolge meldeten Mitarbeitende der Deutschen Bahn zwei Personen im Bereich des Bahnhofs, welche eine S-Bahn besprüht haben sollen. Nachdem alarmierte Einsatzkräfte der Landes- und Bundespolizei die Örtlichkeit anfuhren, flüchteten die beiden Personen vor den Beamten. Im Rahmen der Fahndung trafen die eingesetzten Polizisten den 18-jährigen schweizerischen Staatsangehörigen in einem Gebüsch an und nahmen ihn vorläufig fest, während der Begleiter unerkannt flüchtete. Bei dem 18-Jährigen wurden diverse Beweismittel aufgefunden und sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der mutmaßliche Graffitisprayer wieder auf freien Fuß gesetzt. Er muss mit einem Strafverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung rechnen.

