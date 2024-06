BPOLI S: Bundespolizisten beleidigt

Nürtingen/Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Zu dem versuchten Diebstahl eines Mobiltelefons durch einen 28-Jährigen ist es am gestrigen Montagmorgen (17.06.2024) in einem Regionalzug in Richtung Osterburken gekommen. Ein 17 Jahre alter Jugendlicher fuhr am gestrigen Morgen gegen 09:10 Uhr zunächst mit einem Regionalzug von Tübingen aus in Richtung Osterburken, als ihm auf Höhe Nürtingen ein 28-Jähriger das vor ihm ...

mehr