Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Brand neben ZUE

Möhnesee (ots)

Am Morgen des 17.05.2025 um 05:27 Uhr wurde der Polizei ein Brand in einem Waldstück in unmittelbarer Nähe zur ZUE Möhnesee-Echtrop gemeldet. Vor Ort konnte der auf rund 25 qm Waldfläche ausgebreitete Brand durch die Polizei zunächst eingedämmt und anschließend durch die Feuerwehr gelöscht werden. Auf dem Gelände der ZUE konnte ein aktueller Bewohner als Verdächtiger einer vorsätzlichen Brandstiftung vorläufig festgenommen werden. Ob dieser auch für den Brand im Umfeld der ZUE am 11.05.2025 als Tatverdächtigter in Frage kommt, ist aktuell Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. (MJ)

