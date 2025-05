Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Soest (ots)

Am Freitag, 16.05.2025, kam es gegen 13:00 Uhr am Lübecker Ring zu einer Kollision zwischen drei Fahrzeugen. Ein 60 Jahre alter Soester befuhr mit seinem Pkw den Lübecker Ring in Fahrtrichtung Niederbergheimer Straße. Hier übersah er einen vor ihm fahrenden 64-jährigen Werler, der sein Fahrzeug aufgrund des vor ihm bremsenden Pkw ebenfalls stark abbremste. Der hinten fahrende Soester konnte eine Kollision nicht mehr vermeiden und fuhr auf den Pkw des Werlers auf. Dieser wurde dadurch in das Fahrzeug des vor ihm fahrenden 72-jährigen Bad Sassendorfers geschoben. Der in der Mitte fahrende Werler klagte in Folge der Kollision über Schwindel und begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung. Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden. (dh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell