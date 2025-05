Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbruch in Handyshop - Zwei Tatverdächtige gestellt

Oldenburg (ots)

Nachdem mehrere Personen in einen Handyshop einbrachen, konnten zwei Tatverdächtige im Nahbereich durch die Polizei gestellt werden. Bei diesen wurde das mutmaßliche Diebesgut aufgefunden.

In der Nacht zum Dienstag, gegen 03:00 Uhr, meldete eine Zeugin der Polizei einen Einbruch in einen Handyshop in der Bremer Straße. Die Frau beobachtete mehrere dunkel gekleidete Personen, die eine Schaufensterscheibe einschlugen und anschließend das Geschäft betraten. Noch während der Anfahrt der Streifenwagen teilte die Zeugin mit, dass die Täter flüchteten. Bei der Überprüfung des Tatortes bestätigte sich der Einbruch: Eine Scheibe war zerstört, mehrere Mobiltelefone wurden aus den Sicherungsvorrichtungen gerissen und entwendet.

Im Rahmen der Fahndung konnten in der Kanonierstraße durch eine Streifenbesatzung zwei tatverdächtige Personen festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Es handelt sich um zwei 17-jährige Jugendliche.

Beide standen offenbar erheblich unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln. Zudem wiesen sie frische Schnittverletzungen auf, die vermutlich durch das Einschlagen der Scheibe entstanden sein könnten. In der Nähe der Jugendlichen fanden Einsatzkräfte zudem sieben Mobiltelefone, die dem Einbruch zugeordnet werden konnten. Die beiden Jugendlichen wurden zur Polizeidienststelle gebracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden ihnen Blutproben entnommen und die beiden privaten Handys der 17-Jährigen beschlagnahmt. Aufgrund ihres gesundheitlichen Zustands wurden die Tatverdächtigen im Anschluss unter polizeilicher Begleitung in ein Krankenhaus gebracht, wo sie behandelt wurden und dieses inzwischen wieder verlassen konnten.

Gegen die beiden leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen eines Einbruchsdiebstahles ein. Zeugenhinweise, insbesondere zu möglichen weiteren Tätern, werden unter der Rufnummer 0441 - 7904115 entgegen genommen. (531023)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell