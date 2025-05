Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen auf der Gartenstraße - keine Verletzten

Oldenburg (ots)

Am heutigen Dienstagmorgen kam es gegen 09:00 Uhr auf der Gartenstraße in Oldenburg, in Höhe der Einmündung Moltkestraße, zu einem Auffahrunfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen.

Eine 60-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Dacia die Gartenstraße stadteinwärts, als sie aus bislang ungeklärter Ursache auf den vor ihr verkehrsbedingt wartenden Renault einer 28-jährigen Fahrerin auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Renault auf einen VW eines 43-jährigen Mannes und dieser wiederum auf einen davor befindlichen BMW eines 52-jährigen Fahrers geschoben.

An allen beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden, der derzeit noch nicht beziffert werden kann. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

Gegen die Unfallverursacherin hat die Polizei ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.(532174)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell