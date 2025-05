Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Pressemitteilung des Autobahnpolizeikommissariats Oldenburg: Unfall auf A 29, AS Zetel - Zeugenaufruf ++

Oldenburg (ots)

++ Am 05.05.2025, um 16:13 Uhr, befährt ein 77 Jahre alter Zeteler mit seinem Transporter die Autobahn 29 in Fahrtrichtung Oldenburg. An der Anschlussstelle Zetel möchte er von der Autobahn abfahren und ordnet sich auf dem Verzögerungstreifen ein. Kurz vor Beginn des Kurvenbereichs nähert sich dann auf einmal mit hoher Geschwindigkeit ein silberner Pkw von hinten und versucht rechts auf dem dortigen Pannenstreifen zu überholen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern muss der Zeteler nach links ausweichen und prallt hierbei gegen den Anpralldämpfer der Anschlussstelle. Hierdurch wird sein Transporter stark beschädigt und ist nicht mehr fahrbereit. Er bleibt in der Anschlussstelle liegen und muss abgeschleppt werden. Die Anschlussstelle wird für die Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten für ca. 1,5 Stunden gesperrt. Der Zeteler wird glücklicherweise nur leicht verletzt. Im Anschluss an den Verkehrsunfall entfernt sich der bislang unbekannte Unfallverursacher von der Unfallstelle. Ein Ermittlungsverfahren wird eingeleitet. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04402 9330 beim Autobahnpolizeikommissariat Oldenburg zu melden. ++

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell