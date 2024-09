POL-PDNR: Wissen - Serie von Sachbeschädigungen an Fahrzeugen in Wissen- Tatverdächtigter schnell ermittelt

Wissen (ots) - Am 14.09.2024, gegen 11:45 Uhr hatte eine 66-jährige Fahrzeugführerin ihren Pkw auf dem Parkplatz des TOOM-Baumarktes in Wissen abgestellt. Als die zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie einen Schaden am Heck des Fahrzeuges fest. Der Unfallverursacher war nicht mehr vor Ort; er hatte sich entfernt. Hinweise zum Unfallverursacher an die Polizei Wissen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Neuwied ...

