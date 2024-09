POL-PDNR: Sachbeschädigungen auf den Schulhöfen

Altenkirchen (ots) - Am Montag, 16.09.2024, gegen 17.00 Uhr, konnten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen in der Kumpstraße in Altenkirchen einen sog. E-Scooter feststellen, der ohne erforderlichen Versicherungsschutz geführt wurde. Gegen die 17-jährige Fahrerin wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Telefon: 02681 946-0 pialtenkirchen@polizei.rlp.de ...

mehr