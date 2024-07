Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Brandmeldeanlage löst in Firmengebäude aus

Sprockhövel (ots)

Am Dienstag wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 17.40 Uhr zu einem Einsatz in der Vom-Stein-Straße gerufen. Dort hatte die automatische Brandmeldeanlage in einem Betriebsgebäude ausgelöst. Dort sollte ein Aufenthaltsraum verraucht sein. Die unter Atemschutz vorgehenden Einsatzkräfte konnten bei Eintreffen in dem betroffenen Raum keine Rauchentwicklung feststellen. Allerdings war deutlich ein Geruch von verschmorten Plastik wahrnehmbar. Die Wärmebildkamera zeigte keine Auffälligkeiten. Letztendlich konnte ein defektes Vorschaltgerät einer Deckenleuchte als Ursache identifiziert werden. Der betroffenen Raum wurde stromlos geschaltet und die Räumlichkeiten gelüftet. Der Eigentümer wurde angewiesen, vor einer künftigen Nutzung die Beleuchtung durch einen Elektriker prüfen zu lassen. Einsatzende war gegen 18.45 Uhr.

