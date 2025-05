Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Zeugen zu verbotenem Kraftfahrzeugrennen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte des Polizeireviers Leonberg führten am Sonntagvormittag (18.05.2025) Geschwindigkeitskontrollen mit einem Lasermessgerät auf der Kreisstraße 1008 (K 1008) bei Leonberg durch. In diesem Bereich gilt eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 80 km/h. Gegen 11:15 Uhr fuhren von Warmbronn kommend zwei Motorräder mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf die Kontrollstelle zu. Aus einer Kurve heraus beschleunigten die beiden Fahrer stark und überholten einen unbeteiligten Pkw. Beide Motorräder fuhren dann nebeneinander mit gleicher Geschwindigkeit und beschleunigten weiter. Eines der Zweiräder konnte mit einer Geschwindigkeit von weit im dreistelligen Bereich gemessen werden. Die beiden sollten anschließend unweit der Vergärungsanlage angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Auch hier fuhren die beiden eine so hohe Geschwindigkeit, dass der anhaltende Beamte zur Seite springen musste, um eine Kollision mit den Zweirädern zu verhindern. Beide Motorräder flüchteten anschließend über die Landesstraße 1188 (L 1188) in Richtung Glemseck. Bei einem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um ein weißes Motorrad mit Böblinger Zulassung (BB-) gehandelt haben. Der Fahrer wurde als schlank, etwa 20 bis 30 Jahre alt und bekleidet mit einer schwarzen Motorradkombi mit weißen Farbakzenten an der Seite beschrieben. Der andere Unbekannte war mit einem orangenen Motorrad, ebenfalls mit Böblinger Zulassung (BB-) unterwegs. Bei dem zweiten Fahrer soll es sich ebenfalls um einen schlanken 20 bis 30 Jahre alten Mann gehandelt haben. Er soll eine schwarze Kombi und einen schwarzen Helm getragen haben. Zeugen und auch mögliche Geschädigte, die von der riskanten Fahrweise gefährdet wurden und die sachdienliche Angaben zu den Motorrädern und der weiteren Fahrtstrecke machen können werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen. Insbesondere wird gebeten, dass sich der unbeteiligte Pkw-Lenker, der auf der Kreisstraße 1008 überholt wurde, meldet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell