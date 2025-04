Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Verkehrsunfall durch Rotlichtverstoß

Rastatt (ots)

Das Missachten einer roten Ampel hat am Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall und zwei Leichtverletzten geführt. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 43-Jähriger gegen 22:45 Uhr mit seinem VW von der L77a nach links in Richtung Steinmauern auf die K3740 abgebogen sein. Dabei missachtete er offenbar die für ihn "rot" zeigende Ampel. Zur selben Zeit soll eine 60-jährige Taxifahrerin die K3740 in Richtung Steinmauern befahren und die dortige Kreuzung überquert haben. Laut Zeugenaussagen war die an der Kreuzung befindliche Ampel für die Lenkerin des Taxis augenscheinlich "grün". Infolgedessen kam es zu einer Kollision beider Fahrzeuge. Die 60-Jährige und ein Fahrgast wurden dabei leicht verletzt. Das Taxi musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 4.500 Euro.

/al

