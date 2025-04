Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rust - Ausfällig geworden

Rust (ots)

Mehr als drei Promille dürften am Mittwochmittag für das ausufernde Verhalten einer 32-Jährigen in einem Freizeitpark mit verantwortlich gewesen sein. Die Parkbesucherin soll gegen 13:15 Uhr im Bereich einer Achterbahn zunächst andere Gäste angepöbelt haben, bevor sie dann lauthals mehrfach verfassungsfeindliche Parolen in die Menge schrie. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes verbrachten die Störerin außerhalb des öffentlichen Parkbereichs und verständigten die Polizei. Trotz des hohen Promillewerts zeigte sich die Frau gegenüber einer hinzugezogenen Polizeistreife erstaunlich orientiert und geistesgegenwärtig. Gegen die französische Staatsangehörige wurden Ermittlungen wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet.

