Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim/Mahlberg, A5 - Gefährliches Fahrmanöver

Ettenheim/Mahlberg (ots)

Wahrlich unter Druck dürfte am späten Mittwochvormittag ein 63 Jahre alter Autofahrer gestanden haben, ansonsten ist sein überaus gefährliches Fahrmanöver kaum zu erklären. Eine Streifenbesatzung des Verkehrsdienstes Offenburg konnte den BMW-Lenker gegen 11:30 Uhr an der Anschlussstelle Ettenheim dabei beobachten, wie er seinen Wagen neben dem Verzögerungsstreifen abstellte und in den Grünstreifen urinierte. Möglichkeiten zur Verrichtung seiner Notdurft hätten sich bereits zuvor beim Autohof Herbolzheim oder einer nahegelegenen Tankstelle bei Ringsheim geboten. Richtig gefährlich wurde es dann, als der 63-Jährige zunächst an der Anschlussstelle Ettenheim von der A5 abfuhr, noch aber in der Ausfahrt wendete, um wieder auf die A5 in Richtung Karlsruhe aufzufahren. Bei der anschließenden Kontrolle an der Tank- und Raststätte Mahlberg Ost war der Mann um Ausreden nicht verlegen. Ihn erwartet nun ein Bußgeld.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell