POL-BOR: Ahaus - Einbruch in eine Gärtnerei

Borken (ots) - Unfallort: Borken, Mönkenstiege; Unfallzeit: 24.03.2025, 08.15 Uhr; Einen weißen Hyundai I30 angefahren hat ein Unbekannter in Borken. Das Fahrzeug hatte am Montagmorgen um 08.15 Uhr auf einem Parkplatz an der Mönkenstiege gestanden. Dort beschädigte der Flüchtige den Pkw am vorderen rechten Kotflügel. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei ...

mehr