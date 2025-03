Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall schwer

Reken (ots)

Unfallort: Bahnhof-Reken, Bahnhofstraße / Dorstener Straße;

Unfallzeit: 21.03.2025, 21.55 Uhr;

Schwere Verletzungen davongetragen hat ein Motorradfahrer bei einem Unfall in Bahnhof-Reken. Ein 63-jähriger Mann aus Marl befuhr am Freitagabend gegen 21.55 Uhr die Bahnhofstraße und beabsichtigte, nach links in die Dorstener Straße abzubiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 46-jährigen Mannes aus Reken, der mit seinem Motorrad auf der Dorstener Straße in Richtung Groß-Reken unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß bei dem sich der Rekener schwer verletzte. Der Rettungshubschrauber flog den Mann in eine Unfallklinik. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell