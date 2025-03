POL-BOR: Reken - Mehrere Autos aufgebrochen

Borken (ots) - Unfallort: Borken-Weseke, Borkenwirther Straße; Unfallzeit: zwischen 20.03.2025, 16.00 Uhr, und 21.03.2025, 10.00 Uhr; Nach einem Unfall davongefahren ist ein bislang unbekannter Autofahrer in Borken-Weseke. In der Nacht zum Freitag hatte er einen in einer Parkbucht stehenden weißen VW Up am Heck beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden gekümmert zu haben, entfernte sich der Verursacher von der ...

