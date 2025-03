POL-BOR: Borken - Nach Unfall davongefahren

Borken (ots) - Tatort: Borken, Heidener Straße; Tatzeit: 21.03.2025, 10.40 Uhr; Einen gewaltsamen Räuber in Gewahrsam genommen hat die Polizei am Freitagmorgen in Borken. Der 35-jährige Mann hatte zuvor in einem Supermarkt an der Heidener Straße eine Tüte mit Nüssen klauen wollen. Ein Kunde beobachtete den Diebstahl und sprach den Täter darauf an. Dieser reagierte sofort aggressiv und schlug dem aufmerksamen Zeugen ...

