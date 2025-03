Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Schwerer Verkehrsunfall auf dem Burloer Weg/ Abschlussmeldung

Bocholt (ots)

Ein 32-jähriger Motorradfahrer aus Bocholt erlitt am Freitagnachmittag schwerste Verletzungen bei einem Verkehrsunfall auf dem Burloer Weg. Eine 21-jährige Autofahrerin aus Bocholt wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sie hatte gegen 12.55 Uhr den Burloer Weg stadtauswärts befahren und war nach links in den Büningweg abgebogen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Motorradfahrer. Rettungskräfte brachten den Schwerstverletzten in ein Bocholter Krankenhaus. Die 21-Jährige begab sich selbständig zur Untersuchung ins Krankenhaus. Ein Unfallaufnahmeteam erschien zur Unfallaufnahme. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um die erheblich beschädigten Fahrzeuge.

