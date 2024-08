Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand Am Rasewenweg - Ergänzung

Entwurf (ots)

Die Tatortarbeit der Kriminalpolizei Gotha am Brandort in der Straße 'Am Rasenweg' ist abgeschlossen. Sicherungsmaßnahmen des Geländes erfolgen durch die Stadt Eisenach und den Eigentümer. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ein Betreten des Geländes durch Unbefugte ein hohes Sicherheitsrisiko darstellt. Die Brandursache ist nach wie vor noch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. (ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell