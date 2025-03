Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Flüchtigen Räuber in Gewahrsam genommen

Borken (ots)

Tatort: Borken, Heidener Straße;

Tatzeit: 21.03.2025, 10.40 Uhr;

Einen gewaltsamen Räuber in Gewahrsam genommen hat die Polizei am Freitagmorgen in Borken. Der 35-jährige Mann hatte zuvor in einem Supermarkt an der Heidener Straße eine Tüte mit Nüssen klauen wollen. Ein Kunde beobachtete den Diebstahl und sprach den Täter darauf an. Dieser reagierte sofort aggressiv und schlug dem aufmerksamen Zeugen mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Als eine Angestellte hinzukam, schlug der Mann auch sie. Der Täter konnte den Supermarkt verlassen und der Zeuge folgte ihm ins Freie. Dort wurde er von dem Räuber derart heftig geschubst, dass er gegen einen Stützpfeiler fiel. Der Tatverdächtige entfernte sich danach Richtung Innenstadt und die Polizei wurde alarmiert. Die Beamten konnten den flüchtigen Mann noch auf der Heidener Straße festnehmen. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er in Gewahrsam genommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls. Die beiden Zeugen mussten sich im Krankenhaus ambulant behandeln lassen. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell