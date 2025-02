Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Wallinghausen

Bild-Infos

Download

Aurich-Wallinghausen (ots)

Kürzlich begrüßte der Ortsbrandmeister der Feuerwehr Wallinghausen Gerd Gerdes gemeinsam mit seinem Stellvertreter Michael Wilp die zur Jahreshauptversammlung erschienenen Mitglieder aus den Abteilungen der Ortsfeuerwehr, Fördermitglieder und einige Gäste aus Politik, Stadtverwaltung, Abordnungen der DRK-Bereitschaft Aurich und den Feuerwehren Aurich und Norden sowie aus der Feuerwehrführung.

Gerdes blickte in seinem Jahresbericht auf ein eher ruhigeres 2024 für die Feuerwehr Wallinghausen zurück. Zu insgesamt 36 Einsätzen waren die 43 Mitglieder der Einsatzabteilung ausgerückt. Besonders in Erinnerung aller Feuerwehrangehörigen bleiben dabei erneut die unzähligen Sturm- und Unwetterereignisse und dabei ganz besonders das Starkregenereignis im vergangenen August, so Gerdes. Regelmäßig wurden die ausgerichteten Dienstabende und weitere Ausbildungsveranstaltungen wie auch (weiter-)qualifizierende Lehrgänge besucht. Das Feuerwehrhaus und die Fahrzeuge sind in einem guten Zustand, lediglich die Anbindung an das Internet ist noch immer nicht erfolgt. Das ist, so Gerdes weiter, im Hinblick auf die reformierte Ausbildung von Einsatzkräften auf Orts- und Stadtebene und auch den hohen Umfang an Bürokratie im Feuerwehrdienst weiterhin ein großes Problem.

Für die Jugendfeuerwehr berichtete Jugendfeuerwehrwart Sönke Schmidt von einem ereignisreichen und arbeitsintensiven Jahr. Rund 1005 Stunden haben er und sein Betreuerteam in die Ausbildung der 25 Jugendlichen investiert. Das Stadtzeltlager in den Niederlanden, die erfolgreiche Teilnahme an der Leistungsspange und Dienste mit Technischen Hilfswerk und umliegenden Feuerwehren sind nur einige Beispiele, die die Wichtigkeit des Feuerwehrnachwuchses deutlich machen. Für die Kinderfeuerwehr berichtete Michelle Lazar. Mit ihrem Betreuerteam hat sie auch in diesem Jahr viele Aktivitäten und Dienste durchgeführt. Dabei konnten die derzeit 25 Kinder die ersten Grundlagen des Feuerlöschwesens erlernen. Hartmut Saathoff erläuterte in seinem Bericht der Brandschutzerzieher die gleichermaßen große Wichtigkeit ihrer Aufgabe. Im Jahr 2024 haben er und sein Team insgesamt 178 Kindern und Jugendlichen Grundlagen und Verhaltensregeln für den Brandfall beigebracht.

Seine Zeit in der Jugendfeuerwehr beendet hat nun Silas Kather, der von Gerd Gerdes und Michael Wilp offiziell in die Einsatzabteilung überführt wurde. Nach erfolgreicher Absolvierung der neuartigen Qualifikationsstufen-Lehrgänge konnte der stellvertretende Stadtbrandmeister Frank Fröhling an diesem Abend Emily Gerdes zur Feuerwehrfrau und Jann Eden zum Feuerwehrmann ernennen. Besondere Ehrungen wurden Hartmut Saathoff und Günter Kubatschek verliehen. Saathoff erhielt die Ehrennadel des Ostfriesischen Feuerwehrverbandes für besondere Verdienste. Kubatschek erhielt das Feuerwehrehrenzeichen des Landesfeuerwehrverbandes in Bronze verliehen. Beide nahmen ihre Ehrenurkunden von Thomas Kettler entgegen, der diese in seiner Funktion als stellvertretender Kreisbrandmeister überreichte. In seiner Laudatio ließ Ortsbrandmeister Gerdes den Werdegang beider Revue passieren. Zudem verabschiedete er Günter Kubatschek in den wohlverdienten Feuerwehr-Ruhestand. Er hat die gesetzliche Altersgrenze erreicht und ist fortan ein Teil der Ehrenabteilung.

Im Anschluss übernahmen Thomas Kettler und Michael Wilp die Ehrung von Ortsbrandmeister Gerd Gerdes für 50-jährige Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr. Sowohl Wilp als auch Kettler betonten in ihren Laudationen, dass die Laufbahn von Gerdes von beispiellos hohem Engagement für die Feuerwehren in der Stadt Aurich, aber auch im gesamten Landkreis Aurich gezeichnet ist. Neben seiner langjährigen Funktion als stellvertretender Ortsbrandmeister und seiner derzeitigen Stellung als Ortsbrandmeister war er über Jahrzehnte in der Kreisausbildung tätig und bekleidete dort auch das Amt des stellvertretenden Kreisausbildungsleiters. Nicht zuletzt wurde Gerdes im Zuge der Lehrgangsreform selbstredend auch als fester Bestandteil in die so wichtige Nachwuchsausbildung auf Stadtebene integriert.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell