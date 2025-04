Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier, B3 - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Appenweier (ots)

Eine Leichtverletzte und rund 20.000 Euro sind das Resultat eines Unfalls am Mittwochabend auf der B3 in Höhe des Abfahrtsasts der B28. Nach bisherigen Erkenntnissen stieß eine 74-Jährige Renault-Fahrerin gegen 19:15 Uhr beim Fahrstreifenwechsel mit dem VW eines 23-Jährigen zusammen, der in der Folge von der Fahrbahn ab. Der VW-Lenker verletzte sich hierbei leicht und wurde durch Rettungskräfte in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Die beiden stark beschädigten Autos wurden abgeschleppt.

/am

