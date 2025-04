Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Etliche Verkehrsverstöße

Kehl (ots)

Eine stationäre Kontrollstelle haben Beamten des Polizeireviers Kehl am Mittwochvormittag in der Hauptstraße errichtet. Zwischen 10 Uhr und 11:30 Uhr wurde das Verkehrsverhalten vieler Verkehrsteilnehmer überprüft. Der Schwerpunkt der Kontrolle lag insbesondere auf der Ahndung von Gurtverstößen sowie der unerlaubten Nutzung von Mobilgeräten. Insgesamt wurden 21 Ordnungswidrigkeiten festgestellt. Die Polizei weist darauf hin, dass durch das Anlegen des Sicherheitsgurtes schon ab einer Geschwindigkeit von bereits 30 Stundenkilometern in vielen Fällen schwere Verletzungen vermieden werden können. Ferner gilt während der Fahrt: Finger weg vom Handy! Die Gefährlichkeit einer Ablenkung durch Smartphones ist immens.

