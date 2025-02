Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB A81

Gem. Pleidelsheim: Pkw überschlägt sich bei Unfall - zwei Verletzte

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag ereignete sich gegen 00.35 Uhr ein Verkehrsunfall auf der A81, kurz nach der Anschlussstelle Pleidelsheim in Fahrtrichtung Stuttgart. Der 29-jähriger Fahrer eines Pkw VW befuhr zunächst die rechte Fahrspur. Aufgrund einer Nachtbaustelle musste er auf den mittleren der drei Fahrstreifen wechseln. Eine von hinten herannahende, 27-jährige Fahrerin eines Pkw Mercedes erkannte den mittlerweile auf der mittleren Spur fahrenden VW zu spät und prallte aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit gegen das Heck des VW. Durch die Wucht der Kollision überschlug sich der Mercedes und kam auf der mittleren Fahrspur auf dem Dach liegend, entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand. Der VW hingegen schleuderte um die eigene Achse und im weiteren Verlauf nach rechts in einen Graben, wo er ebenfalls entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen kam. Die Fahrerin des Mercedes wurde beim Unfall leicht verletzt und im Fahrzeug eingeschlossen, sie musste im weiteren Verlauf von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Der VW-Fahrer wurde ebenfalls leicht verletzt. Beide wurden durch Rettungswagen zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der entstandene Sachschaden wird auf 65.000 Euro geschätzt. Das Trümmerfeld zog sich auf allen Fahrspuren über eine Länge von ca. 350 Metern. Neben zwei Streifen der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg waren starke Kräfte der Feuerwehren Pleidelsheim und Freiberg am Neckar, zwei Rettungswagen, ein Notarzt sowie die Autobahnmeisterei. Für die Dauer der Unfallaufnahme, der Bergung der Fahrzeuge und die Reinigung der Fahrbahn musste die Autobahn in Richtung Stuttgart bis 01:30 Uhr komplett gesperrt werden. Hier konnte die linke Fahrspur freigegeben werden, die Reinigungsarbeiten dauern zur Stunde noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell