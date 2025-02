Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Unbekannte fährt Fußgänger an und beleidigt ihn anschließend - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (18.02.2025) gegen 08:00 Uhr wollte ein 28-jähriger Fußgänger die Lindenstraße im Bereich "Am Sportplatz" in Kornwestheim überqueren und wurde hierbei in einen Unfall verwickelt und beleidigt. Aufgrund eines auf der Straße geparkten Fahrzeugs, stockte der Verkehr teilweise. Als der Fußgänger eine Möglichkeit sah, die Fahrbahn zu queren, soll eine bislang unbekannte Fahrzeuglenkerin, die im stockenden Verkehr stand, den 28-Jährigen angehupt und gestikuliert haben. Schließlich fuhr die Frau los und touchierte den Fußgänger.

Daraufhin beleidigte die Pkw-Lenkerin den 28-Jährigen im Vorbeifahren, wendete ihr Fahrzeug und erweckte den Eindruck, als fotografiere sie den Fußgänger. Im Anschluss fuhr die Frau in unbekannte Richtung davon. Der 28-Jährige wurde nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt. Die flüchtige Autofahrerin, die mit einem weißen PKW der Marke Subaru unterwegs gewesen sein soll, wird als etwa 50 Jahre alt mit schulterlangen, leicht gelockten hellen Haaren beschrieben. Auf der Rückbank des Pkw soll ein kleinerer Hund gesessen haben. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu der unbekannten Pkw-Lenkerin machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Kornwestheim unter Tel: 07154 1313-0 oder per Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell