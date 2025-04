Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld: Zeugenaufruf nach schwerem Verkehrsunfall in Breckerfeld zwischen Radfahrer und Linienbus

Breckerfeld (ots)

Wie aus der Presseberichterstattung vom 29.04.2025 zu entnehmen, ereignete sich am 28.04.2025, gegen 13:10 Uhr, ein schwerer Verkehrsunfall auf der Deller Straße in Fahrtrichtung Ennepetal. Im Rahmen des Unfalls kollidierte ein Rennradfahrer mit einem Linienbus, wobei der 66-jährige Radfahrer aus Ennepetal stürzte und lebensbedrohliche Verletzungen erlitt. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen zum Unfall dauern aktuell noch an. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises nun nach Zeuginnen und Zeugen, die sich u.a. im Linienbus oder im unmittelbaren Umfeld des Unfallortes (bspw. Bushaltestelle) aufgehalten haben.

Das Fachkommissariat Verkehr hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zum Unfall melden sie bitte der Polizei unter der Telefonnummer 02333-9166-2100.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell