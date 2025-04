Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Einbruch in Firma- Täter werden vor Ort festgenommen- Diensthund stellt einen Täter

Schwelm (ots)

Zwei männliche Täter im Alter von 25 und 52 Jahren wurden bei einem Einbruch in ein Gebäudekomplex der Firma In der Graslake angetroffen und vorläufig festgenommen. Nach ersten Erkenntnissen hebelten sie am 28.04.2025, gegen 00:40 Uhr, eine Zugangstür auf und gelangten so in die Firma. Ein Zeuge wurde auf den Einbruch aufmerksam und informierte umgehend die Polizei. Im Rahmen der Durchsuchung der Firma konnte erst ein Täter angetroffen werden. Der zweite Täter wurde durch einen Diensthund der Polizei im Objekt gestellt. Beide Täter wurden vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache Ennepetal gebracht. Nach ersten Erkenntnissen besitzen die Täter keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Ob etwas gestohlen wurde ist aktuell Bestandteil der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02333-9166-2100 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell