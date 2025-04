Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter: Versuchter Einbruch in Bestattungsunternehmen- Zwei Täter auf der Flucht gefasst

Wetter (ots)

Mit einem Stein schlug ein unbekannter Täter am 28.04.2024, gegen 03:30 Uhr, die Scheibe der Eingangstür eines Bestattungsunternehmens in der Schmiedestraße ein. Im weiteren Verlauf versuchte er durch das entstandene Loch in das Gebäude zu gelangen. Dies gelang jedoch nicht, sodass er in Richtung der Straße Im Bremmen flüchtete. Durch eine sofort eingeleitete Fahndung konnten zwei weitere Tatverdächtige (17 und 18 Jahre alt aus Wetter) im Nahbereich der Tatörtlichkeit angetroffen werden. Polizeiliche Maßnahmen folgten. Ein weiterer Tatverdächtiger flüchtete jedoch.

Bei den beiden Wetteranern wurde Gegenstände gefunden, die auf einen direkten Tatzusammenhang hindeuten.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02324-9166-2200 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell