Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: 93-jähriger Ennepetaler durchschaut Betrugsmasche- Festnahme folgt

Ennepetal (ots)

Ein 93-jähriger Ennepetaler durchschaute die Betrugsmasche und informierte die Polizei. Am 25.04.2025, gegen 14:00 Uhr, meldete sich ein falscher Polizeibeamter telefonisch und teilte mit, dass der Sohn des Ennepetalers einen schweren Verkehrsunfall gehabt habe. Deswegen sei er festgenommen worden und es müsse für die Freilassung eine Kaution von 25.000 Euro gezahlt werden. Der Ennepetaler teilte mit, dass er Geld organisieren müsse. Zudem habe er noch eine hochwertige Uhr. Wenig später meldete sich erneut eine weibliche Person bei dem Ennepetaler und teilte mit, dass sie Richterin des Amtsgerichts sei. Daraufhin wurde die Abholung vereinbart. In der Zwischenzeit hatte der 93-jährige jedoch bereits die "echte" Polizei informiert. Ein 16-jähriger Gelsenkirchener erschien gegen 17:45 Uhr an der Wohnanschrift und beabsichtigte die Kaution in einem Umschlag abzuholen. Dabei wurde er durch Kräfte der Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises festgenommen. Ein Schaden ist dem 93-jährigen nicht entstanden.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen, nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 02333-9166-2100 entgegen und macht in diesem Zusammenhang nochmal ganz deutlich: Die Polizei oder die Justiz wird Sie niemals um Geld oder Wertgegenstände bitten. Übergeben Sie diese niemals an Unbekannte. Wenn ein Anrufer Geld oder Wertsachen von Ihnen fordert, besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehende Personen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell