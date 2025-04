POL-EN: Schwelm: Unfall auf der Kreuzung Hagener Straße/Berliner Straße/Talstraße

Herdecke (ots) - Am 20.04.25, gegen 16:29 Uhr, ereignete sich in Herdecke ein Verkehrsunfall. Bei diesem wurde eine Person leicht verletzt. Ein 67-jähriger Fahrzeugführer aus Herdecke befuhr die "Wilhelm-Huck-Straße" in Fahrtrichtung "In den Höfen". Dazu überquert er die Kreuzung "Wilhelm-Huck-Straße", "Egge" und "In den Höfen" indem er geradeaus fährt. Die ...

mehr