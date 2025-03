Freiwillige Feuerwehr Finnentrop

FW Finnentrop: Übungstag am Institut der Feuerwehr in Münster

Bild-Infos

Download

9 weitere Medieninhalte

Finnentrop (ots)

Die Einheiten Fretter und Serkenrode konnten am vergangenen Samstag einen Übungstag am Institut der Feuerwehr (IdF NRW) in Münster absolvieren. Auf dem umfassenden Außengelände der Feuerwehrschule konnten die Einsatzkräfte verschiedenste Szenarien abarbeiten. Beginnend mit dem Brand einer Mülltonne steigerten sich die Einsatzübungen bis zum Zimmerbrand mit Personenrettung und einem Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person. Allen Übungen folgte eine anschließende Nachbesprechung.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Finnentrop, übermittelt durch news aktuell