FW Finnentrop: Neue Atemschutzgeräteträger für die Feuerwehr der Gemeinde Finnentrop

Finnentrop (ots)

Vor Kurzem endete für 14 Teilnehmer die Ausbildung zum Atemschutzgeräteträger bei der Feuerwehr der Gemeinde Finnentrop. In insgesamt 30 theoretischen und praktischen Unterrichtsstunden erlernten die Einsatzkräfte alles über die Bedeutung, Verantwortlichkeit und Aufgabenverteilung im Atemschutz, Einteilung der Atemschutzgeräte, Atemgifte, die Atmung des Menschen, Einsatzgrundsätze und die sachgerechte Handhabung von Atemschutzgeräten. In den praktischen Übungen vermittelte das Ausbilderteam unter Leitung von Florian Klein die taktische Türöffnung, systematisches Absuchen von verrauchten Bereichen, Einstieg in Fenster, Löschtaktik, Menschenrettung, Umgang mit der Wärmebildkamera, dem Hohlstrahlrohr und der Sicherheitstrupptasche für Atemschutznotfälle, sowie das Verhalten bei Atemschutznotfällen. Zum Abschluss besuchte der Lehrgang die Atemschutzübungsanlage in Attendorn.

Die erfolgreichen Teilnehmer:

Max Nolte (Einheit Bamenohl), Sebastian Hesse, Pawel Lukaszek, Mario Schäfers (alle Einheit Finnentrop), Alexander Schulte (Einheit Fretter), Nico Müller (Einheit Heggen), Linus Hanses, Patrick Bitter (beide Einheit Ostentrop), Pascal Decker, Jonas Helmig (beide Einheit Rönkhausen), Marcus Geueke, Andy Kirchner, Simon Stiesberg (alle Einheit Serkenrode) sowie ein weiterer Teilnehmer aus der Einheit Lenhausen.

