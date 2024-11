Freiwillige Feuerwehr Finnentrop

FW Finnentrop: Industriebrand in Finnentrop-Weringhausen

Finnentrop (ots)

Ein Brand in einer Schreinerei in Finnentrop-Weringhausen sorgte gestern Nachmittag für den Einsatz der Feuerwehr. In einem sogenannten Holzhacker war ein Feuer ausgebrochen, die Feuerwehr bekämpfe es mit mehreren Trupps unter Atemschutz. Anschließend wurde das Gebäude belüftet. Im Einsatz waren die Einheiten Bamenohl, Finnentrop und Lenhausen mit rund 35 Einsatzkräften.

