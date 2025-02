Freiwillige Feuerwehr Finnentrop

FW Finnentrop: Jahresdienstbesprechung der Feuerwehr der Gemeinde Finnentrop

Finnentrop (ots)

Am 25. Januar fand die Jahresdienstbesprechung der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Finnentrop in der Schützenhalle in Weringhausen statt, zu der sich neben einigen Ehrengästen rd. 150 Feuerwehrangehörige eingefunden hatten. Der Leiter der Feuerwehr Thomas Klein freute sich, mal wieder eine klassische Dienstbesprechung durchführen zu können, da diese nach der Corona-Pandemie und dem Cyberangriff auf die Verwaltungen in Südwestfalen in den letzten Jahren nicht wie gewohnt stattfinden konnten.

Zum Einsatzgeschehen teilte Thomas Klein mit, dass die Feuerwehr im Jahr 2024 zu insgesamt 252 Einsätzen gerufen wurde, darunter 32 Brandeinsätze, 133 technische Hilfeleistungen, 40 Fehlalarme und 47 sonstige Einsätze. Größere Einsätze waren der Industriebrand in Finnentrop-Fehrenbracht im Februar 2024 oder auch die Unwetterlage im Frettertal im August.

Der Personalstand der Feuerwehr ist seit 2015 konstant steigend und umfasst aktuell 327 Kameradinnen und Kameraden in der Einsatzabteilung.

In seinem Jahresrückblick wies der Leiter der Wehr auf Anpassungen in der Alarm- und Ausrückeordnung hin, um Einsatzkräfte bei kleineren Einsätzen zu entlasten. Außerdem wird an einem Hygienekonzept sowie an einem Löschwasserbedarfsplan gearbeitet.

Sein besonderer Hinweis galt der Gründung der Kinderfeuerwehr Finnentrop, die im April geplant ist. Die ersten beiden Gruppen sollen in der Einheit Lenhausen gebildet werden, in der Hoffnung, das weitere Einheiten dem guten Beispiel folgen.

Den Bereich Technik erläuterte der stellvertretende Leiter der Feuerwehr Thorsten Pauli. Nach der Indienststellung einer gebrauchten Drehleiter im März 2024 steht im Februar 2025 die Abholung eines neuen TLF 3000 für die Einheit Heggen bevor. Weiterhin läuft die Ausschreibung für ein Fahrzeug vom Typ TSF-W für die Einheit Schliprüthen. Die Einheit Serkenrode soll ein neues LF 10 erhalten.

Während der An- und Umbau des Feuerwehrgerätehauses in Heggen in diesem Jahr fertiggestellt wird, laufen parallel die Planungen für den Neubau des gemeinsamen Gerätehauses der Einheiten Ostentrop und Schönholthausen, deren Zusammenlegung bereits beschlossen wurde.

Bürgermeister Achim Henkel wies in seinem Grußwort besonders auf die zweithöchste Anzahl der aktiven Einsatzkräfte im Kreis Olpe hin. In seinen weiteren Ausführungen sicherte er der Feuerwehr mit einer Summe von über fünf Millionen Euro in den nächsten vier Jahren auch weiterhin die finanzielle Unterstützung der Gemeinde zu.

Für den Teamgeist und die hohe Einsatzbereitschaft bedankte sich Kreisbrandmeister Christoph Lütticke bei allen Einsatzkräften, aber auch bei allen Familien und Partnern sowie dem Rat der Gemeinde Finnentrop. Er hob die steigenden Anforderungen bei technischen Hilfeleistungen, Unwettern und Einsätzen aufgrund des Klimawandels hervor. Als sein persönliches Anliegen nannte er die Gründung von Kinderfeuerwehren im Kreis Olpe. Mit der bevorstehenden Gründung in Finnentrop seien absehbar in allen sieben Kommunen Kinderfeuerwehren vorhanden, freute sich der Kreisbrandmeister.

Im Anschluss wurden durch den Leiter der Feuerwehr Ehrungen und Beförderungen vorgenommen:

Befördert wurden...

...zur Feuerwehrfrau/zum Feuerwehrmann:

Justus Mennekes, Felix Hohmeister, Angela Holfeld, Pascal Decker

...zur Oberfeuerwehrfrau:

Carmen Großmann, Leonie Schomber

...zum Hauptfeuerwehrmann:

Christopher Hesse, Benedikt Müller

...zum Unterbrandmeister:

Alexander Schwarte, Leon Ernst, Benedikt Wüllner, Lars Munkelwitz

...zum Brandmeister:

Lucas Wicker, Tim Orbana, Christopher Bitter

...zum Oberbrandmeister:

Ingolf Egelmeier, Daniel Eckert, Timo Sasse-Kaiser

...zum Hauptbrandmeister:

Florian Schröder, Markus Hoffmann

Wechsel in die Ehrenabteilung:

Wolfgang Grüger

Wechsel in die aktive Wehr:

Rafael Nazarov, Lars Otto, Hayden Teipel, Max Braunsdorf, Paul Wichert

Bestellungen, Entpflichtungen und Funktionswechsel: Peter Schaumann (Entpflichtung von der Funktion des stv. Einheitsführers) Jörg Schäfers (Entpflichtung von der Funktion des Einheitsführers) Tobias Hilgering (Entpflichtung von der Funktion des stv. Einheitsführers) Berthold Zimmermann (Entpflichtung von der Funktion des stv. Einheitsführers) Lucas Wicker (Bestellung zum stv. Einheitsführer der Einheit Bamenohl) Tobias Hilgering (Bestellung zum Einheitsführer der Einheit Finnentrop) Maik Schnieder (Bestellung zum stv. Einheitsführer der Einheit Fretter) Michael Bockheim (Bestellung zum stv. Einheitsführer der Einheit Heggen) Florian Klein (Bestellung zum 2. stv. Einheitsführer der Einheit Heggen) Reinhard Schulte (Bestellung zum Einheitsführer der Einheit Schliprüthen) Uwe Menzebach (Bestellung zum Einheitsführer der Einheit Serkenrode)

Andreas Valenthon (Bestellung zur Vertrauensperson) Bernhard Hanses (Bestellung zur Vertrauensperson) Paul Spreemann (Bestellung zur Vertrauensperson) Peter Schmitz (Bestellung zur Vertrauensperson) Nicolai Dolle (Bestellung zur Vertrauensperson) Felix Rohrmann (Bestellung zur Vertrauensperson) Ingo Huß (Bestellung zur Vertrauensperson) Benjamin Schörmann (Bestellung zur Vertrauensperson) Matthias Schelle (Bestellung zur Vertrauensperson) Bernd Franke (Bestellung zur Vertrauensperson) Thomas Schmitt-Degenhardt (Bestellung zur Vertrauensperson)

Feuerwehrehrenzeichen in Silber (25-jähriges Dienstjubiläum) Andreas Kozik, Benedikt Müller, Axel Schulte

Feuerwehrehrenzeichen in Gold (35-jähriges Dienstjubiläum) Frank Baltes, Martin Böhmer, Thomas Gante, Jörg Kuhlmann, Hartwig Baußmann, Jörg Hoffmann, Detlef Leermann, Meinolf Schröder

