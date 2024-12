POL-RE: Datteln: vorläufige Festnahme nach Diebstahl auf Baustelle

Recklinghausen (ots) - Am Mittwochabend wollten bislang unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung auf dem Hellweg einbrechen - eine zusätzliche Sicherung verhinderte Schlimmeres. Nach ersten Erkenntnissen versuchten die Unbekannten in der Zeit von 17:30 Uhr bis 22:30 Uhr eine Balkontür aufzuhebeln. Als der Versuch scheiterte, flüchteten sie unerkannt. Hinweise ...

