Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Einbrecher scheitern an zusätzlicher Sicherung

Recklinghausen (ots)

Am Mittwochabend wollten bislang unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung auf dem Hellweg einbrechen - eine zusätzliche Sicherung verhinderte Schlimmeres. Nach ersten Erkenntnissen versuchten die Unbekannten in der Zeit von 17:30 Uhr bis 22:30 Uhr eine Balkontür aufzuhebeln. Als der Versuch scheiterte, flüchteten sie unerkannt.

Hinweise zum dem Einbruchsversuch werden von der Polizei unter der Tel. 0800/2361 111 entgegengenommen.

Tipps der Polizei:

Statten Sie Fenster und Türen wie in diesem Fall mit Zusatzsicherungen aus. Je schwieriger den Tätern der Einbruch gemacht wird, desto eher brechen sie ihr Vorhaben ab. Weitere Tipps zum Einbruchsschutz und Präventionshinweise finden Sie unter dem folgenden Link:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/

