Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Gasexplosion in einem Imbisswagen, eine Person schwerverletzt

Gerolstein (ots)

Am 04.02.2024 gegen 11:00 Uhr begab sich die Inhaberin eines Imbisswagens, welcher im Kasselburger Weg in Gerolstein abgestellt war, in eben jenen, um diesen für eine anstehende Veranstaltung vorzubereiten.

Als sie das Innere des Wagen betrat, roch sie bereits ausströmendes Gas aus den eingebauten Gasflaschen.

In diesem Moment "sprang der Kühlschrank an", so dass sich das Gas aufgrund der elektrischen Entladung entzündete und explodierte.

Die Inhaberin wurde schwer, aber glücklicherweise nicht lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

An dem Imbisswagen entstand erheblicher Sachschaden. Die genaue Schadenshöhe ist bisher nicht bezifferbar.

Aktuell befinden sich die Polizeibeamt*innen noch in der Sachverhalts- und Spurenaufnahme, so dass derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden können.

Sicher scheint bisher zu sein, dass von einem technischen Defekt ausgegangen werden muss. Ein Fremdverschulden lässt sich bisher ausschließen.

Es darf gebeten werden, von weiteren Nachfragen abzusehen. Bei neuen Erkenntnissen, welche über den bisherigen Sachverhalt hinaus gehen, wird unaufgefordert nachberichtet.

Jegliche Zeugenhinweise in diesem Zusammenhang dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

