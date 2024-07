Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Winden im Elztal: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag, 08.07.2024, gegen 1.30 Uhr ist ein unbekannter Mann in ein Anwesen im "Frohnacker" in Winden auf bislang unbekannte Art und Weise eingebrochen. Während der Einbrecher den Wohnbereich nach Wertgegenständen durchsuchte, wurde er vom Eigentümer überrascht.

Anschließend flüchtete der Unbekannte mit Teilen des Diebesgutes in Richtung Frohnacker.

Der Mann wurde wie folgt beschrieben:

- recht klein, ca. 160-170cm groß - dunkel gekleidet - rotes Dreieckstuch als Maskierung vor dem Gesicht - südländische Erscheinung

Das Kriminalkommissariat Emmendingen (Tel. 07641-582-0) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder weitere Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell