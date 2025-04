Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Missachtung der Vorfahrtsregelung.

Herdecke (ots)

Am 20.04.25, gegen 16:29 Uhr, ereignete sich in Herdecke ein Verkehrsunfall. Bei diesem wurde eine Person leicht verletzt.

Ein 67-jähriger Fahrzeugführer aus Herdecke befuhr die "Wilhelm-Huck-Straße" in Fahrtrichtung "In den Höfen". Dazu überquert er die Kreuzung "Wilhelm-Huck-Straße", "Egge" und "In den Höfen" indem er geradeaus fährt. Die Vorfahrt wird an der Kreuzung durch das Verkehrszeichen 205 "Vorfahrt gewähren" geregelt, sodass Fahrzeuge auf der Straße "Egge" bevorrechtigt sind.

In dem Moment als der 67-jährige Fahrzeugführer die Kreuzung passierte, übersah dieser einen von links kommenden, 51-jährigen Pkw-Führer aus Herdecke, welcher die Straße "Egge" in Fahrtrichtung "Wittener Landstraße" befuhr und missachtete dessen Vorfahrt.

Beide Fahrzeugführer führten eine Vollbremsung durch, konnten aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Dabei wurde der 51-jährige Fahrzeugführer aus Herdecke leicht verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Beide Fahrzeugen wurden bei dem Unfall massiv beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 60.000EUR.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell