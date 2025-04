Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: 10-jähriger Inlineskater stürzt auf Fahrbahn und wird von Pkw überrollt. Kind verbleibt leicht verletzt.

Herdecke (ots)

Am 19.04.25, gegen 15:10 Uhr, befuhr ein 10-jähriger aus Herdecke mit Inlineskates (Rollschuhe) den Gehweg auf der Straße "Oberer Nackenweg" in Fahrtrichtung "Goethestraße". Da diese Straße in Fahrtrichtung Goethestraße abschüssig ist, versucht der 10-jährige seine Geschwindigkeit durch Abbremsen zu verringern. In Höhe der Kreuzung "Oberer Nackenweg" und "Breddestraße" verliert das Kind die Kontrolle und stürzt vom Gehweg auf die Fahrbahn vor einen stehenden Pkw. Dieser Pkw wurde durch eine 37-jährige Frau aus Herdecke geführt, welche verkehrsbedingt warten musste und den fortlaufenden Verkehr beobachte. Die Pkw-Führerin übersah das vor ihrem Pkw liegende Kind und überrollte dieses beim Abbiegevorgang von der "Breddestraße" auf die Straße "Oberer Nackenweg".

Das Kind erlitt durch den Verkehrsunfall leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden und einer Prellung. Das Kind durfte nach kurzer Behandlung einer Krankenwagenbesatzung in der Obhut der Eltern verbleiben.

