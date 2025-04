Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Alkoholisierter Pkw-Führer versuchte sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen und verursacht einen Verkehrsunfall.

Gevelsberg (ots)

An Karfreitag, gegen 04:18 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Gevelsberger mit seinem Pkw Nissan die Heidestraße in Fahrtrichtung Wittener Straße. Als er einer entgegenkommenden Streifenwagenbesatzung auffiel, drehten die Polizeibeamten ihren Funkwagen in der Absicht, eine Verkehrskontrolle durchzuführen und fuhren zunächst hinter dem Nissan hinterher. Im weiteren Verlauf bog der Nissanfahrer in die Straße "Im Himmel" ab, beschleunigte sein Fahrzeug erheblich, um sich einer möglichen Verkehrskontrolle zu entziehen. Dabei geriet sein Pkw kurzfristig außer Sicht der Polizeibeamten und verlor anschließend die Kontrolle über sein Fahrzeug. Hier prallte er nun in der Straße "Im Himmel" gegen zwei geparkte Pkw sowie einem Anhänger und verletzte sich bei dem Aufprall leicht am Kopf. Dem angetrunkenen Fahrzeugführer wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von zirka 15500 Euro. Das Fahrzeug des Unfallfahrers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

