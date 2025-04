POL-EN: Schwelm: Riegel vor - Informationsveranstaltung zum Thema Einbruchschutz

Sprockhövel (ots) - Gleich in zwei Gartenhäuser haben derzeit unbekannte Täter in einer Kleingartenanlage an der Wuppertaler Straße eingebrochen. Im Zeitraum zwischen dem 10.04.2025 und dem 14.04.2025, 11:00 Uhr, brachen die Täter gewaltsam die Gartenhaustüren auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Es ...

mehr