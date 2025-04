Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel: Täter brechen Gartenhäuser in Kleingartenanlage auf - Werkzeug und Fahrräder gestohlen

Sprockhövel (ots)

Gleich in zwei Gartenhäuser haben derzeit unbekannte Täter in einer Kleingartenanlage an der Wuppertaler Straße eingebrochen. Im Zeitraum zwischen dem 10.04.2025 und dem 14.04.2025, 11:00 Uhr, brachen die Täter gewaltsam die Gartenhaustüren auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Es wurden u.a. Gartenwerkzeuge wie Heckenscheren, Akkuschrauber oder eine Kettensäge gestohlen. Aus einem Gartenhaus wurden zudem zwei Pedelecs gestohlen.

Insgesamt hatte die Beute einen Wert im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02324-9166-2200 melden.

