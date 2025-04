Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Kradauftaktveranstaltung am 13.04.2025 und Europaweite Verkehrsaktion "Roadpol Speed"

Ennepetal (ots)

Obwohl zeitweise der Himmel seine Schleusen öffnete, besuchten einige Biker die Kradauftaktveranstaltung am 13.04.2025, zwischen 11:00 Uhr und 16:00 Uhr, auf dem Wanderparkplatz in Ennepetal- Ahlhausen. Wie auch im letzten Jahr fand diese so wichtige Präventionsveranstaltung rund um das Thema Motorradsicherheit in enger Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern statt. Die Johanniter Unfallhilfe, die Kreisverkehrswacht Ennepe-Ruhr, das THW, das DLRG oder die Feuerwehr standen am Veranstaltungstag als Ansprechpartner zur Verfügung. Im Rahmen der Veranstaltung konnten u.a. Seh- und Reaktionstests durchgeführt werden. Die Polizei des EN-Kreises dankt allen Kooperationspartnern. Nur durch eine gute und enge Zusammenarbeit aller Beteiligten konnte diese wichtige Präventionsveranstaltung so erfolgreich sein.

An dem besagten Sonntag war die Polizei jedoch nicht nur präventiv unterwegs. Kräfte des Verkehrsdienstes führten mit direktionsübergreifender Unterstützung der Polizeiwachen Hattingen und Ennepetal in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 17:00 Uhr Geschwindigkeitskontrollen im Kreisgebiet, u.a in Sprockhövel an der Querspange, in Gevelsberg an der Eichholzstraße oder in Wetter an der Hagener Straße durch. Gestern wurden 253 Verstöße geahndet. Die höchste Geschwindigkeitsüberschreitung an diesem Tag wurde bei einem 54-jährigen Fahrzeugführer eines Porsches aus Sprockhövel festgestellt. Statt den erlaubten 70km/h befuhr jener die Straße "Querspange" mit 118 km/h.

Auf diesen kommt jetzt ein Bußgeldverfahren von mindestens 300 EUR zuzüglich Verfahrenskosten, 2 Punkten in Flensburg und 1 Monat Fahrverbot zu.

Insgesamt wurden im Rahmen der zurückliegenden Kontrollwoche mehr als 6000 Fahrzeuge gemessen. Dabei wurden knapp 600 Verstöße geahndet.

