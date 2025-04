POL-EN: Wetter - Radfahrer bei Auffahrunfall leicht verletzt

Hattingen (ots) - Derzeit unbekannte Täter haben bei einem Einbruch in einen Imbiss an der Bahnhofstraße einen mittleren vierstelligen Bargeldbetrag und ein Handy gestohlen. Die Besitzerin stellte am 10.04.2025, gegen 11:00 Uhr, den Einbruch fest und informierte die Polizei. Das Oberlicht an der Gebäudevorderseite wurde so beschädigt, dass die Täter in die ...

