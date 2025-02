Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Rotlicht missachtet

Zella-Mehlis (ots)

Ein 65-jähriger Autofahrer wollte Montagnachmittag von der Regenbergstraße in Zella-Mehlis nach links auf die Meininger Straße in Richtung Suhl abbiegen. Dabei übersah er, dass die Ampel rot zeigte und es kam auf der Straße zum Zusammenstoß mit einem vorfahrtsberechtigten 62-jährigen Pkw-Fahrer. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Abschleppdienst kümmerte sich um die nicht mehr fahrbereiten Autos. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

