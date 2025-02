Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Außenspiegel abgefahren und abgehauen

Meiningen (ots)

Am 15.02.2025 zwischen 16:00 Uhr und 17:25 Uhr stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Vorbeifahren gegen den Außenspiegel eines in der Helenenstraße in Meiningen geparkten schwarzen VW-Transporter. Durch den Zusammenstoß wurde der Spiegel komplett abgefahren. Ohne den Eigentümer oder die Polizei zu informieren, flüchtete der Verursacher von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Unfallflucht geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0041470/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell